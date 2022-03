Wenn es angemessen funktioniert hätte, hätte das brasilianische öffentliche Gesundheitssystem die neue Coronavirus-Pandemie, die derzeit fast 100,000 Menschen im Land eliminiert hat, weitaus effizienter bekämpfen können. Doch das Gesundheits-und Wellness-Dilemma hat seinen Mangel an Ressourcen sowie unzureichende Überwachung auf tragische Weise ausgesetzt.

Die Unified Gesundheits-Und Wellness-System (SUS) bietet Globale Abdeckung. Es wird vom britischen NHS beeinflusst und ist nur eine von wenigen in Lateinamerika, die mit dieser Version arbeiten, die theoretisch den Zugang der gesamten Bevölkerung zu einer kostenlosen Gesundheitsversorgung ermöglicht.

Eine von wenigen in Lateinamerika

Es wurde in der Verfassung von 1988 entwickelt, 3 Jahre nach der Rückkehr Brasiliens zur Demokratie, die nach 196 feststellt, dass”Gesundheit das Recht aller und auch die Aufgabe des Staates ist”.

“SUS ist ideal als System, es ist ein sehr gut gestaltetes System, aber in der Technik haben wir mehrere Probleme”, informiert Fred Nicacio, Hausarzt an einem Notfallbehandlungsgerät (UPA) in Bauru, im Inneren von São Paulo, AFP AFP.

“Zu den größten Problemen mit SUS für eine sehr lange Zeit ist die Vielfalt der Droge, mit einem os, das Fluss bietet, zusammen mit mehr Gruppen, die wenig sind, benötigen wir noch mehr Personen zu funktionieren”, bedauert er.

Angesichts des Beginns der Pandemie mussten sich zahlreiche Mitarbeiter von Nicacio nach einer Infektion unter Quarantäne stellen, ohne notwendigerweise geändert zu werden. “Die Leute sind verunsichert, SUS liefert keinen Karriereplan, es gibt einen wunderbaren Rückgang des Gesundheitsspezialisten”, fügt er hinzu.

Nicacio hebt ein weiteres wesentliches Problem hervor:”Korruption in verschiedenen Bereichen”. Es geht “vom korrupten politischen Führer, der Gelder für den Kauf von Material umleitet, zum SUS-Benutzer, der eine Krankheit simuliert hat, um ein Zertifikat zu erhalten”, gibt er an. In den letzten Wochen sind in mehreren Bundesstaaten tatsächlich Korruptionsverstöße aufgetreten, insbesondere im Zusammenhang mit der Übertreibung von Atemschutzgeräten oder der Installation von Feldgesundheitszentren.

“Hartnäckiges Problem”

Für Guilherme Werneck, Mediziner sowie Vizepräsident der brasilianischen Vereinigung für öffentliche Gesundheit und Wellness, Korruption ist ein “großes Problem, das klar behandelt werden muss”, aber “es ist nicht das Hauptproblem bei der Finanzierung von SUS”.

“Der Staat ist verpflichtet, SUS zu finanzieren. Was wir sehen, ist, dass die öffentliche Finanzierung für SUS extrem nicht ausreicht, ständig unzureichend”, fügt er hinzu.

Laut einem Bericht des Unternehmens für wirtschaftliche Beteiligung sowie Wachstum (OECD) Ende 2019 gehört Brasilien zu den letzten im Team der geschaffenen oder Schwellenländer in finanzielle Investitionen in die Gesundheit, mit Pro-Kopf-Investitionen 30% arm.

Brasiliens Investitionen machen nur 4% seines BIP aus, viel weniger als die Hälfte des Prozentsatzes, den Frankreich für öffentliche Gesundheit und Wellness kauft.

“In den letzten dreißig Jahren war Wellness eigentlich kein Thema, das auf die nationale Agenda gesetzt wurde”, klopft Luciana Dias Lima, Wissenschaftlerin an der Nationalen Institution für öffentliche Gesundheit der Struktur von Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Die Wissenschaftlerin fordert “eine zusätzliche Ausdruckspflicht des Bundes” bei der Koordinierung der öffentlichen Gesundheitsdienste. Damit SUS funktioniert, sind Länder und Städte auf finanzielle Unterstützung des Bundes angewiesen, die Fachleute nicht ausreichend berücksichtigen.

Soziale Unterschiede

Ein weiteres Geheimnis dieses Systems: weil die Produktion von SUS, der brasilianische Staat hat indirekt private Zentren finanziert, durch Einkommensteuerpflicht Abzüge für glückliche Menschen zur Verfügung gestellt, die für einen persönlichen Plan ausgeben können.

“Wir werfen einen Blick auf die Erfahrungen verschiedener anderer Nationen, die das globale System implementiert haben, keiner von ihnen hat die Art und Weise gefördert, wie Brasilien diesen privaten Gesundheits-und Wellnessmarkt fördert”, stellt Luciana Dias Lima klar.

Diese Gelder, die an wohlhabende Steuerzahler zurückfließen, könnten “höchstwahrscheinlich Zulasten der Steuerzahler gehen”, so Werneck.

In Brasilien sind mehr als 70% der Bevölkerung ausschließlich von SUS abhängig, um Zugang zu Gesundheits-und Wellnesslösungen zu erhalten, während die Heilungsrate für Covid-19 bei im Wirtschaftssektor hospitalisierten Personen um 50% höher ist.

“Die Pandemie zeigt, dass diese Ungleichheiten nur zunehmen. Diejenigen, die derzeit viel weniger Zugang zu Wellness-Lösungen hatten, derzeit in sozialer Verwundbarkeit und auch in schlechten sanitären Bedingungen lebten, sind am auffälligsten und haben mehr als wahrscheinlich einen anhaltenden Zustand, bei dem sie feststellen, dass es schwieriger ist, das Gesundheitszentrum zu erreichen, um ein Intensivbett zu bekommen”, fährt Werneck fort. “Wenn SUS viel besser finanziert wäre, wäre das Feedback zu Covid-19 zweifellos besser. [Aber] Wenn es nicht SUS hätte,wäre das Unglück auch besser”, schließt er.